Sotto il ponte di via Mercalli, all'uscita di Cagliari, "piove" senza sosta. Anche se è coperto. Centinaia di litri d'acqua persi ogni giorno, a causa di una condotta rotta e da sostituire, che causano delle vere e proprie cascate che partono dal ponte e riempiono di acqua il sottopassaggio. Con la necessità di dover procedere con i lavori di manutenzione quanto prima, per interrompere la perdita e gli sprechi: «I lavori saranno eseguiti nelle prossime settimane, appena arriverà il materiale ordinato per avviare il cantiere», fa sapere Abbanoa, che comunica come l'intervento sia stato programmato ma – anche – come le tubature non siano ancora disponibili.

Sarà rifatta integralmente l'intera linea, della lunghezza di circa 80 metri. La condotta porta l'acqua alle attività commerciali e artigianali di Is Pontis Paris, davanti al comando dei vigili del fuoco in viale Marconi. «Si tratta di sei grandi tubature d’acciaio lunghe ciascuna dodici metri», spiega l'azienda. «Più i pezzi speciali di ancoraggio e collegamento alle condotte presenti su entrambi i versanti del ponte».

«L’intervento è stato approntato per far fronte alle criticità delle vecchie tubature oggetto di continue perdite», conclude Abbanoa, «alle quali fanno seguito costanti interventi di riparazione. I lavori sono stati inseriti tra le priorità del piano delle manutenzioni del Distretto di Cagliari». Le vecchie tubature sono ancorate all'attraversamento del canale di Terramaini.

