Uno spettacolo indecoroso. È quello che si è presentato oggi all’ingresso della spiaggia di Calamosca: un cestino stracarico di rifiuti e per terra bottiglie di birra, plastica, cartoni della pizza. Non si tratta di un caso isolato, anche la quarta fermata del Poetto ieri si presentava disseminata di rifiuti.

La scalinata che porta alla spiaggia
La scalinata che porta alla spiaggia
La scalinata che porta alla spiaggia di Calamosca

Una criticità comune che arriva dopo l’affollamento dei giorni scorsi quando il litorale è stato preso d’assalto da migliaia di persone. Alla pratica dell’abbandono sconsiderato dei rifiuti si aggiunge il fatto che al momento il Comune non ha installato le isole ecologiche.

L’amministrazione comunale aveva previsto di anticipare l’apertura delle isole ecologiche da giugno a maggio. Data la situazione però, come annunciato dall’assessora all’Ecologia Urbana Luisa Giua Marassi, dovrebbere essere disponibili entro aprile. 

(Unioneonline/A.D)

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