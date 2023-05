Il blitz è scattato stamattina presto. Agenti della Polizia a locale e i carabinieri del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale si sono presentati in via San Paolo, a Cagliari, in due terreni privati usati come depositi di mezzi, officine e aziende per la produzione di mastelli.

Al termine degli accertamenti è scattato il sequestro preventivo di tutta l’area. All’esterno, terreno demaniale, una discarica enorme. In un mezzo abbandonato trovato anche eternit.

Si ipotizzano reati ambientali e irregolarità nel conferimento dei rifiuti.

Compito degli agenti e dei carabinieri verificare e identificare gli eventuali responsabili. Dai primi accertamenti i contratti d’affitto con i titolari delle attività sarebbero regolari.

Durante le verifiche sono stati identificati anche tre cittadini stranieri che occupavano un piccolo edificio senza averne titolo. È scattato lo sgombero. Ora si procederà con le indagini per valutare eventuali altri reati e i responsabili.

Nell’area di via San Paolo sono già iniziati i lavori di recupero e valorizzazione di tutta la zona. Un progetto del Comune, che deve prendere in considerazione anche la presenza dei terreni ancora di proprietà dei privati.

L’intervista al comandante dei vigili Calzia:

I cumuli di immondizia – Video:

