Una piazza per ricordare Norma Cossetto, studentessa istriana catturata, imprigionata e poi gettata in una foiba dai soldati di Tito.

In occasione del Giorno del Ricordo, celebrato in tutta Italia il 10 febbraio, il Comune ha organizzato per domani alle 17 l’intitolazione della piazza di via Roma alla memoria di una delle figure simbolo dell’immane tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, Norma Cossetto, ventitreenne uccisa dai partigiani slavi per il solo fatto di essere italiana.

Il sindaco, Beniamino Garau, sottolinea come mantenere intatti i fili della memoria di una delle pagine più terribili della seconda guerra mondiale sia fondamentale soprattutto per le nuove generazioni: «Credo che ricordare questa strage sia doveroso, quei fatti vennero a lungo taciuti, ecco perché abbiamo il dovere di insegnare ai nostri giovani cosa può fare l’odio razziale. Norma Cossetto è un simbolo di quel periodo terribile, intitolare a lei quella piazza dove è già presente il monumento in ricordo delle vittime delle foibe ci è sembrato doveroso».

© Riproduzione riservata