Capodanno a Cagliari, stop agli ascensori del centro: servizio sospeso la notte di San SilvestroLa decisione dell’amministrazione per tutelare la sicurezza in città
Cagliari si prepara ai festeggiamenti della notte di San Silvestro, che anche quest’anno vedranno il ritorno della formula del Capodanno diffuso nei diversi punti della città. In vista degli eventi e per garantire la sicurezza di cittadini e visitatori, il Comune ha disposto alcune misure precauzionali che interesseranno la mobilità verticale nel centro storico.
Dalle 19 del 31 dicembre alle 10 del 1° gennaio 2026 sarà infatti temporaneamente sospeso il servizio di diversi ascensori cittadini. Lo stop riguarderà gli impianti dell’ex Unione Sarda (basso), Ex Unione Sarda (alto, verso piazzetta Mundula), Saint Remy e Santa Chiara.
La decisione è stata adottata in via preventiva, a tutela della sicurezza degli utenti, in considerazione dell’elevato afflusso di persone previsto nelle aree interessate dai festeggiamenti per il Capodanno 2026.
Come già avvenuto negli anni precedenti, l’amministrazione invita cittadini e turisti a pianificare con anticipo i propri spostamenti, tenendo conto della temporanea sospensione del servizio e utilizzando percorsi alternativi per raggiungere Castello e le altre zone del centro.
(Unioneonline/v.f.)