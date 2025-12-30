Cagliari si prepara ai festeggiamenti della notte di San Silvestro, che anche quest’anno vedranno il ritorno della formula del Capodanno diffuso nei diversi punti della città. In vista degli eventi e per garantire la sicurezza di cittadini e visitatori, il Comune ha disposto alcune misure precauzionali che interesseranno la mobilità verticale nel centro storico.

Dalle 19 del 31 dicembre alle 10 del 1° gennaio 2026 sarà infatti temporaneamente sospeso il servizio di diversi ascensori cittadini. Lo stop riguarderà gli impianti dell’ex Unione Sarda (basso), Ex Unione Sarda (alto, verso piazzetta Mundula), Saint Remy e Santa Chiara.

La decisione è stata adottata in via preventiva, a tutela della sicurezza degli utenti, in considerazione dell’elevato afflusso di persone previsto nelle aree interessate dai festeggiamenti per il Capodanno 2026.

Come già avvenuto negli anni precedenti, l’amministrazione invita cittadini e turisti a pianificare con anticipo i propri spostamenti, tenendo conto della temporanea sospensione del servizio e utilizzando percorsi alternativi per raggiungere Castello e le altre zone del centro.

