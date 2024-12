Da quasi un mese e mezzo un centinaio di parcheggi al Brotzu sono inutilizzabili, per il crollo di una trave delle pensiline dell'impianto fotovoltaico. Ora, per la predisposizione del cantiere che servirà per i lavori del Pnrr che interessano il Pronto soccorso, spariscono altre decine di posti auto. Con ovvie ripercussioni per lavoratori, pazienti e visitatori dell'ospedale.

«Siamo sconcertati dal modo di operare da parte del servizio dei lavori pubblici e manutenzioni», la denuncia del sindacalista Gianfranco Angioni, Usb Sanità. «Non è accettabile la mancata comunicazione chiara e tempestiva. I lavoratori non possono vivere sulla propria pelle i disagi che quotidianamente devono affrontare per la molteplicità dei cantieri aperti tutti in concomitanza».

La richiesta, inoltrata alla direzione generale, è quella di un'immediata convocazione «allo scopo di conoscere il piano completo dei lavori e dei trasferimenti», conclude Angioni, «anche alla luce dei lavori che dovranno iniziare per la costruzione della piastra dell'emergenza».

