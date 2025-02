Calcio sardo in lutto per la morte di Antonello Scalas, ex calciatore ed allenatore, scomparso ieri. Il 79enne cagliaritano ha giocato in diverse squadre (Ferrini, Guspini, Atletico Cagliari Oristanese e Senorbì) come difensore per poi appendere le scarpette e diventare allenatore.

Con l'Atletico Cagliari dei fratelli Orrù vinse il campionato di prima divisione nella stagione 1973-1974. Da tecnico ha guidato lo stesso Senorbì e le giovanili del Cagliari Calcio.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari soprattutto da parte di ex compagni ed ex avversari che oltre a ricordare la bravura di Scalas come giocatore ne hanno sempre apprezzato le qualità come uomo. Oggi, alle 15, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, in via Flavio Gioia, ci sarà l'ultimo saluto.

