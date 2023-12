Altra notte di violenza alla Marina, a Cagliari.

Un gruppo di giovani si è affrontato con calci e pugni nelle strade del quartiere, mentre i locali erano ancora aperti. Non si conoscono i motivi della rissa che ha coinvolto ragazzi di nazionalità straniera.

Per l’aggressione sono state usate anche bottiglie di vetro.

Alla fine non ci sono stati per fortuna feriti gravi, ma l’episodio conferma ancora una volta la gravità della situazione, soprattutto la notte, alla Marina per la presenza di gruppi di giovani fuori controllo. Sull’ennesima rissa sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

