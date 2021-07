Cala l'indice di gradimento post-Covid del presidente della Regione Christian Solinas e di tutti i sindaci dei capoluoghi di provincia in Sardegna secondo la nuova indagine annuale "Governance Poll", effettuata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore.

Tra i presidenti di Regione, nella graduatoria in base al risultato 2021 confrontato con quello del 2020, Solinas si piazza al 14esimo posto ex aequo con Nicola Zingaretti del Lazio, passando dal 48% al 43%, con un calo del 5%, che si riduce al 4,8% se si prende in considerazione il consenso nel giorno delle elezioni, il 20 marzo 2019.

Quanto ai sindaci, nella top ten spicca il nome del primo cittadino di Nuoro Andrea Soddu, al sesto posto ma con un calo del 7,5% dal 67% del 2020 al 59,5%. Segue Andrea Lutzu, sindaco di Oristano dal 2017, al 17esimo posto: per lui un calo dell'7,8% (dal 65,3% al 57,5%).

Il primo cittadino di Sassari, Nanni Campus, è 70esimo, con il 50% (-6,2%). Solo 99esimo il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu con il 42% (-8,1%).

