Oggi è il giorno del dolore e del silenzio. Due famiglie, distrutte dalla tragedia avvenuta martedì scorso a Cala Fighera, daranno il loro saluto a Manola Mascia, 28 anni di San Michele, e a Paolo Durzu, 33 di Quartu, i fidanzati morti dopo un volo di quaranta metri dalla scogliera per quello che sembra essere stato un tragico incidente.

Il funerale della giovane si terrà nella parrocchia della Medaglia Miracolosa, nel suo quartiere, a San Michele. E saranno in tanti a stringersi attorno al papà Massimiliano, alla mamma Cristina e al fratello Michele, compresi i numerosi amici e i "fratelli" bikers appassionati di moto come il padre di Manola Mascia.

Quasi in contemporanea l'altro funerale nella parrocchia Sant'Antonio a Quartu, per il saluto a Paolo Durzu. Distrutti dal dolore la mamma Antonella Contu, il papà Antonio, il fratello Mario e la sorella Raffaella. «Mi manchi tanto. Dovevi andare a vivere da solo, non morire», le parole della madre.

Secondo le indagini svolte dagli investigatori della Squadra Mobile, dopo il recupero dei corpi effettuato da Vigili del Fuoco e Guardia Costiera, la coppia sarebbe precipitata dal costone di Cala Fighera per una tragica fatalità. Un incidente che ha gettato nella disperazione le famiglie di due giovani che avevano davanti tutta una vita.

(m. v.)

