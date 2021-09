Tentava di dar fuoco a una macchina in via Is Mirrionis, ma è stato scoperto dai carabinieri che hanno messo fine al suo piano.

Nei guai, questa notte a Cagliari, è finito un 52enne disoccupato, già in passato destinatario di varie denunce e noto al Radiomobile e alle Stazioni dei militari della città.

L’uomo aveva inserito una mascherina FFP2 in un brick di vino, impregnandola del liquido, e poi sperava di appiccare un incendio con un accendino al fine di danneggiare una Opel Karl di proprietà di un 67enne.

Ma nel corso delle operazioni è passata di lì una “gazzella” dei carabinieri e il piano si è interrotto.

L'evento è stato segnalato alla Procura della Repubblica ma difficilmente porterà a una condanna, il dolo di bruciare c'era ma la condotta non era idonea a produrre danni.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata