Da oggi e fino a domenica 24 Olaf McKay, eletto lo scorso giugno come sindaco di La Valletta, si trova a Cagliari per una missione che ha come obiettivo quello di instaurare rapporti con istituzioni e imprese sarde. L’iniziativa mira ad aprire nuovi canali di dialogo nei settori della cultura, dell’educazione e del gemellaggio, oltre a promuovere eventi e incontri dedicati agli imprenditori. E rappresenta quindi un’importante opportunità per consolidare legami strategici e stimolare la crescita economica e culturale tra Malta e la Sardegna.

McKay, accompagnato dalla sua segretaria personale Gabriella Agius e dal commercialista maltese Arthur Douglas Turner, ha dichiarato: «La visita potrebbe sfociare in una collaborazione culturale, proġetti e scambi per giovani. Insieme possiamo celebrare le nostre tradizioni, promuovere il turismo sostenibile e rafforzare i legami storici tra le nostre comunità. La cultura è sicuramente un ponte che ci unisce». Fra i suoi incontri quelli coi referenti delle principali associazioni di categoria, tra cui Confcommercio, Confesercenti e Coldiretti. Ma anche rappresentanti, imprenditori, artigiani e produttori del mondo imprenditoriale dell’Isola. Tra le visite istituzionali spicca quella con il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini.

«Questa missione segna il primo tassello verso una collaborazione che può diventare proficua per la nostra Isola sotto diversi aspetti», spiegano i promotori del progetto, lo studio legale BLegal e lo studio commercialistico Galizia & Pinna Associati, impegnati da anni nella creazione di rapporti a livello internazionale.

(Unioneonline/r.sp.)

