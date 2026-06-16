Per la fine dei lavori bisognerà aspettare a venerdì. Nel frattempo, la chiusura momentanea di via XX Settembre a Cagliari continua a creare disagi al traffico del centro città.

La strada è chiusa dallo scorso 12 giugno – su ordinanza comunale - per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione. Durante il cantiere, potranno transitare solamente gli autobus, i mezzi di soccorso, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, oltre ai veicoli autorizzati per carico e scarico merci e per l'accesso ai passi carrabili.

Code e rallentamenti si sono registrati in particolare tra via Sonnino e viale Diaz, dove proseguono i lavori per la metro con conseguente restringimento della carreggiata. Disagi anche nella rotatoria che unisce via Roma proprio con via XX Settembre e viale Regina Margherita.

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