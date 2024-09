È stata riaperta via Torricelli a Cagliari, dopo che nel primo pomeriggio di ieri una caduta di calcinacci dal cavalcavia dell’Asse mediano aveva portato alla chiusura al traffico.

L’accesso era stato interdetto all’incrocio con le vie del Canneto, Vesalio e Flavio Gioia per chi proveniva da Pirri, mentre per i veicoli in arrivo dal quartiere Fonsarda era obbligatoria la svolta a destra allo svincolo che porta all’Asse mediano.

L’intervento da parte del Comune è stato immediato, per mettere in sicurezza la zona e controllare le condizioni del cavalcavia. Nei giorni scorsi non si erano registrati episodi analoghi e la caduta di calcinacci non ha provocato danni.

Dopo i lavori d’urgenza, proseguiti anche nella notte, è arrivato il via libera al traffico: ora la circolazione è di nuovo regolare.

