Via Torricelli, a Cagliari, è ancora chiusa al traffico a causa della caduta di calcinacci che si è registrata dal cavalcavia dell’Asse mediano nel primo pomeriggio.

La protezione civile del Comune ha interdetto l’accesso all’incrocio con le vie del Canneto-Vesalio-Flavio Gioia e all’altezza dello svincolo per l’Asse mediano (per chi arriva dalla Fonsarda).

A tarda sera, nonostante il buio, era in corso l’intervento di messa in sicurezza e di verifica di stabilità della struttura. Non sono state fornite indicazioni sull’eventuale riapertura.

