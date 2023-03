Via Roma chiuderà i battenti da lunedì 27 marzo. La decisione è stata presa stamattina in Municipio a Cagliari, durante il tavolo tecnico alla presenza dell’assessore alla Viabilità, Alessio Mereu.

Il tratto interessato dai lavori sarà quello che parte da via Barcellona e arriva sino a piazza Attilio Deffenu. Quello restante, fino alla Rinascente, potrà essere invece essere utilizzato dai residenti come posteggio per le auto. La durata stimata degli interventi sarà di circa quattro mesi.

Circolazione ancora attiva invece in viale Trieste, dove sono già iniziati i lavori con la mappatura degli alberi sino a viale Sant’Avendrace. Al termine della procedura la strada verrà chiusa, nel tratto che va da piazza del Carmine sino a via Pola. Il traffico verrà dirottato su via Roma, nel tratto parallelo a viale Trieste.

