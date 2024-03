Cinque blocchi da 10 appartamenti ciascuno, un’ampia area verde, parcheggi e uno spazio dedicato ai giochi. La commissione Urbanistica del Comune ha detto sì al piano di riqualificazione dello spazio – privato – tra via Is Cornalias e via Marongiu, ai piedi del colle di San Michele. L’area si trova tra l’istituto De Sanctis-Deledda e l’impianto di potabilizzazione di Abbanoa.

«Considerata la vicinanza con la scuola e col parco», fa sapere il consigliere comunale Roberto Mura, che rende pubblici i render, «in ho chiesto che con questo intervento si colga l'occasione per mettere a disposizione dell'Istituto superiore le aree verdi in cessione interessate dall'intervento e che si predisponga un'accesso al parco di San Michele anche da via Is Cornalias».

Nel nuovo Puc che sarà reso pubblico nelle prossime settimane «stiamo prevedendo un riordino di tutte le aree circostanti che da anni necessitano del completamento delle opere di urbanizzazione».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata