Traffico bloccato sull’Asse mediano a Cagliari, in direzione Brotzu, a causa di un veicolo ribaltato in mezzo alla carreggiata.

L’incidente è avvenuto al termine del cavalcavia sopra la rotatoria di via Cadello, poco prima dell’innesto da via Santa Maria Chiara (altezza ex Motel Agip).

Non si registrano feriti ma le ripercussioni sulla viabilità sono state pesantissime. Sul posto gli agenti della polizia locale.

(Unioneonline)

