Stava circolando in via Schiavazzi, nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari, in sella al suo scooter. Quando ha visto la Volante della polizia, però, ha subito parcheggiato il mezzo per poi allontanarsi velocemente verso piazza Lao Silesu.

Un atteggiamento che ha subito insospettito gli agenti, che lo hanno raggiunto e bloccato. L’uomo, 30 anni, ha provato a disfarsi di due bustine di cellophane senza farsi notare: all’interno, c’erano 3 grammi di stupefacente, probabilmente marijuana. Ma la polizia se n’è accorta e, proseguendo il controllo, hanno trovato anche 370 euro in banconote di piccolo taglio all’interno del marsupio.

La perquisizione si è estesa così all’abitazione dell’uomo, dove son stati trovati altri 63 grammi di marijuana e materiale utile al confezionamento. È stato così arrestato e dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

