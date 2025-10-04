«Quella pianta, secondo me, lì non va bene». Un tentativo di spiegazione che appare un po’ raffazzonato quello di un trentenne che questa mattina è andato a sbattere contro un albero nell’aiuola dello spartitraffico centrale di viale Poetto, prima della rotatoria di Marina Piccola.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7,30 e per fortuna nessuno ha riportato gravi conseguenze fisiche.

L’automobilista, che guidava una Punto, ha rifiutato il trasporto in ambulanza. Ha anche provato a sostenere di avere subito una sorta di colpo di sonno a causa della stanchezza. Ma le vere ragioni della perdita di controllo potrebbero essere contenute nell’esito dell’alcoltest al quale è stato sottoposto: in viale Poetto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno riportato in sicurezza la carreggiata.

