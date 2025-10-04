Cagliari, va a sbattere in viale Poetto: «Quella pianta però lì non va bene»Incidente senza gravi conseguenze fisiche per un trentenne: ha provato a spiegare la dinamica ma il verdetto arriverà dall’alcoltest
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Quella pianta, secondo me, lì non va bene». Un tentativo di spiegazione che appare un po’ raffazzonato quello di un trentenne che questa mattina è andato a sbattere contro un albero nell’aiuola dello spartitraffico centrale di viale Poetto, prima della rotatoria di Marina Piccola.
L’incidente è avvenuto intorno alle 7,30 e per fortuna nessuno ha riportato gravi conseguenze fisiche.
L’automobilista, che guidava una Punto, ha rifiutato il trasporto in ambulanza. Ha anche provato a sostenere di avere subito una sorta di colpo di sonno a causa della stanchezza. Ma le vere ragioni della perdita di controllo potrebbero essere contenute nell’esito dell’alcoltest al quale è stato sottoposto: in viale Poetto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno riportato in sicurezza la carreggiata.
(Unioneonline/E.Fr.)