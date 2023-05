Proseguono a Cagliari le operazioni di potatura e manutenzione del verde.

Gli operai del Comune hanno provveduto ad abbattere e sradicare un esemplare di Jacaranda mimosifolia a dimora in viale Buoncammino, che aveva un rischio di cedimento giudicato di “gravità estrema”.

Durante la prossima stagione autunnale, precisa l’amministrazione comunale, verrà messo a dimora un esemplare sostitutivo della medesima specie.

Si tratta della sesta Jacaranda messa in sicurezza negli ultimi mesi.

Sempre in questi giorni verrà anche effettuata una potatura di contenimento per un esemplare di Carrubo, che “interferisce” con un fabbricato e con la pubblica illuminazione in piazza Sant’Eulalia.

Per gli stessi motivi verranno anche potati un olmo e un ficus in via Is Mirrionis e in via Argiolas.

(Unioneonline/l.f.)

