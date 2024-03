Quando ieri mattina ha raggiunto il suo negozio in via Monti non riusciva a credere ai suoi occhi: qualcuno, durante la notte, aveva imbrattato la serranda del locale con una svastica e la lettera “Z”, usata dai mezzi militari russi nella guerra in Ucraina. Un chiaro riferimento al conflitto, e un atto vandalico, forse intimidatorio, ben preciso perché rivolto a un’attività che, dal 2006, vende prodotti alimentari russi specializzandosi poi nel commercio di altre specialità dell’est Europa. Chi ha compiuto il gesto è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza dell’attività. Immagini che hanno accompagnato la denuncia presentata oggi dai titolari del negozio Alionusca in questura.

Il dispiacere

«Siamo senza parole», commenta amareggiato Ivo Spanu, che gestisce il negozio insieme alla moglie. «Lei è bielorussa. Ma anche se fosse russa una cosa del genere non è accettabile. Il negozio offre di tutto, anche prodotti ucraini, rumeni e polacchi. Ed è diventato un punto di incontro, e di riferimento, per tante persone provenienti dall’est europeo. Non capiamo davvero chi possa aver fatto una cosa del genere. Sicuramente si tratta di uno stupido, in cerca di quindici minuti di notorietà». Spanu aggiunge: «Da diciotto anni lavoriamo in modo tranquillo e non abbiamo mai avuto alcun problema. Quando abbiamo aperto avevamo in vendita prodotti tipici russi. Poi abbiamo aggiunto anche libri e artigianato, allargando successivamente anche ad altre nazioni dell’est Europa».

Le indagini

Dopo la presentazione della denuncia, sono scattate le indagini da parte della Digos. La presenza dell’impianto di videosorveglianza dovrebbe semplificare le ricerche dell’uomo che, con una bomboletta spray, ha disegnato svastica e la lettera “Z”: il viso solo parzialmente coperto da uno scalda collo. «Siamo davvero senza parole», prosegue Spanu. «Nel negozio non c’è nemmeno la bandiera russa. Vengono qui anche molte badanti ucraine che cercano lavoro e noi a volte le mettiamo in contatto con qualche famiglie che ha bisogno proprio di un aiuto in casa». In passato non era mai accaduto niente: «Siamo inseriti benissimo nella zona e non abbiamo mai avuto alcun problema con i nostri clienti. Per questo pensiamo si tratti di un gesto di una persona intollerante e con problemi».

M. V.

© Riproduzione riservata