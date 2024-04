Come contribuire a far riparare una perdita idrica? Una nostra lettrice di Cagliari ci ha provato in tutti i modi, senza risultato. E così ha deciso di scrivere al giornale, amareggiata anche per le tante notizie sulla siccità e sulle restrizioni idriche che sempre più spesso trovano eco nelle cronache della Sardegna.

«La perdita va avanti da mesi nella zona di via Giuseppe Anedda, accanto a via Bacaredda, nella stradina che costeggia il parcheggio multipiano e il giardino del Conservatorio. Ho sentito/chiamato il Conservatorio: non è di loro competenza. Abbanoa: non è di loro competenza. Comune-URP: hanno fatto la segnalazione al Verde Pubblico del 14 gennaio 2024, ma nessuno è ancora intervenuto».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata