Apre al pubblico un nuovo spazio verde per i cani, a Cagliari. In via Rovereto, nel quartiere di Tuvixeddu, è stato inaugurato un giardino-parco giochi, dotato anche delle attrezzature e delle strutture per l’agility dog.

Finanziato con fondi europei, l’intervento rientra nel recupero e nel potenziamento di una serie di aree verdi cittadine, ventisette, da tempo nel degrado: «La rinnovata area di via Rovereto», commenta il sindaco Paolo Truzzu, «consentirà di avere uno spazio dedicato allo sgambamento dei cani, in un quartiere della città estremamente popolato ma scarseggiante di spazi per i nostri amici a quattro zampe. Grazie alla progettazione e alla messa in opera coordinata dal Servizio parchi, Verde e Gestione faunistica, l’area è stata trasformata da uno scosceso spazio verde in un giardino accogliente, ricco di verde e all’insegna della sostenibilità energetica e ambientale».

I 1000 metri quadri dell’area, infatti, sorgevano su una marcata pendenza: «Per questo motivo», aggiunge il vice sindaco e assessore del Verde pubblico Giorgio Angius, «primariamente si è intervenuti per colmare i tanti avvallamenti presenti, indispensabili a rendere fruibile l'intera area e consentire un'agevole messa a dimora di alberi, arbusti e prato».

Poi l’assessore ha illustrato le caratteristiche del parchetto: «È presente un ampio pannello fotovoltaico che alimenta l'illuminazione led, il sistema di sub-irrigazione ad alto risparmio idrico e programmabile in remoto e le videocamere di sorveglianza. Sono inoltre presenti panchine per rendere più comoda la sosta dei proprietari dei cani, mentre gli amici a quattro zampe potranno giocare nella vasta area a loro dedicata, arricchita da giochi di agility dog. Sono inoltre presenti una fontanella con doppio rubinetto, un dispenser di sacchetti e un cestino per i rifiuti».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata