Domenica 29 settembre si chiude la sessione estiva del 19° Festival Letterario e Solidale San Bartolomeo, a Cagliari, con un torneo di Risiko che avrà luogo in viale Calamosca 6.

Questo il programma.

Alle ore 17,30: SKuola di RisiKo, (spiegazione regole per chi non ha mai giocato o non conosce il regolamento da torneo) e iscrizioni alla manifestazione con estrazione dei tavoli. Ore 18: gara 1. Ore 20: pausa pizza. Ore 20,30: gara 2. Ore 22.30: premiazioni.

Il torneo è organizzato dal RisiKo! Club "Sardegna” di Quartu Sant'Elena (che gioca ogni mercoledì dalle 20.30 a Quartu in piazza IV Novembre, 36). Il Festival Letterario & Solidale San Bartolomeo è organizzato da Arka Eventi Culturali con il contributo del Comune di Cagliari.

Nelle varie sessioni del Festival, che ha visto la partecipazione di vari ospiti e autori di venticinque libri, è stato premiato l'illusionista Alfredo Barrago dell'Osservatorio Antiplagio, sono stati attivati uno "scambiolibri" (per dare nuova vita a libri usati) e la "raccoltapasta" grazie alla generosità dei partecipanti che sarà devoluta dall’Aifo agli Amici della strada.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 333-3956693.

