Con le elezioni amministrative di giugno alle porte, la macchina burocratica dei Comuni sardi si prepara a una sfida cruciale: coniugare la continuità gestionale con le nuove visioni politiche dei futuri eletti. In questo scenario, l’ASEL Sardegna (Associazione degli Enti Locali Sardi) lancia un’iniziativa strategica: un percorso formativo “a tappe” dedicato al Bilancio e alla Contabilità, pilastri fondamentali per il governo del territorio.

Un ponte tra tecnica e politica.

L’obiettivo dichiarato dal Presidente dell’ASEL, Rodolfo Cancedda, «è quello di fornire strumenti concreti non solo ai professionisti dei servizi finanziari, ma anche ai sindaci e ai consiglieri che usciranno dalle urne. «Il corso aiuterà a governare al meglio la crescita e lo sviluppo delle comunità», ha spiegato Cancedda, sottolineando come una solida competenza contabile sia il «presupposto indispensabile per ogni progetto di sviluppo locale».

Il programma: focus sulla rivoluzione "Accrual". Il corso si articolerà in sette incontri, da maggio a novembre 2026, adottando un approccio teorico-pratico per rendere accessibili anche le materie più ostiche. Al centro delle lezioni ci sarà una delle novità più rilevanti per la Pubblica Amministrazione: il passaggio alla contabilità Accrual (economico-patrimoniale).

Si tratta di una riforma di portata europea che vedrà una fase di sperimentazione dal 2028 per poi entrare a regime nel 2030. Un cambiamento radicale che imporrà ai Comuni di guardare ai propri conti non più solo in termini di flussi di cassa, ma di reale valore economico e patrimoniale.

Per affrontare temi di tale complessità, l’ASEL ha affidato l’intero percorso al dottor Michele Ariano, esperto di primo piano a livello nazionale. Ariano ricopre attualmente il ruolo di Responsabile della Contabilità della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia e della Basilicata presso il Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia, garantendo così una prospettiva autorevole e aggiornata sulle dinamiche ministeriali. Le iscrizioni sono già aperte e obbligatorie per poter accedere alle lezioni. Gli interessati possono consultare il programma completo e scaricare il modulo di adesione direttamente sul sito ufficiale dell'associazione: www.aselsardegna.it.

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