Si è svolta oggi al liceo scientifico statale “Antonio Pacinotti” di Cagliari una giornata di orientamento dedicata al mondo universitario delle professioni sanitarie. L’evento, molto partecipato e stimolante, è stato promosso e organizzato dall'ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (PSTRP) delle province di Cagliari e Oristano, con l’obiettivo centrale di far conoscere tutte le diciotto professioni sanitarie afferenti all'ordine TSRM e PSTRP spesso poco note agli studenti e all’opinione pubblica valorizzando il ruolo di tante professioni sanitarie fondamentali per il funzionamento del sistema salute. Il progetto nasce con l’intento di far venire a conoscenza ai giovani studenti le opportunità che derivano dall’intraprendere un percorso di studio universitario per le professioni sanitarie. Professioni, che a volte sono poco conosciute, ma registrano un tasso di occupabilità altissimo presso i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

Hanno partecipato attivamente gli studenti delle classi quarte e quinte, interessati a comprendere meglio le prospettive offerte dai corsi universitari che formano figure professionali come tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici sanitari di laboratorio biomedico, tecnici audiometristi, tecnici audioprotesisti, tecnici della neurofisiopatologia, tecnici della fisiologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecnici ortopedici, dietisti, igienisti dentali, logopedisti, ortottisti, terapisti occupazionali, educatori professionali, podologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti della neuro psicomotricità dell’età evolutiva, tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari.

A introdurre l’evento è stata la vicepresidente dell’ordine TSRM e PSTRP di Cagliari e Oristano, Claudia Ferrara, che ha sottolineato l’importanza di una corretta informazione e orientamento nella scelta del percorso universitario. «Le professioni sanitarie rappresentano oggi un pilastro fondamentale del sistema sanitario e richiedono competenze tecniche, capacità relazionali e un forte senso etico. Il nostro compito è aiutare i giovani a conoscere questi percorsi e a scegliere consapevolmente. I corsi di laurea che formano le nostre professioni sono afferenti alle facoltà di medicina e chirurgia, hanno durata triennale e sono spendibili a livello lavorativo immediatamente dopo il conseguimento della laurea abilitante. Alcuni di questi corsi di laurea sono già presenti sul territorio e ci si augura per il futuro di poter vedere aumentata l’offerta formativa anche per gli altri corsi, attualmente presenti solo sul territorio nazionale. Tutto ciò è importante anche alla luce dell’alta richiesta che registrano le nostre attività, dovuta all’aumento dei bisogni di salute della popolazione a cui le nostre professioni rispondono».

Durante la mattinata, i professionisti di tutte le Commissioni di albo hanno condiviso esperienze personali, illustrato le caratteristiche dei diversi corsi di laurea e risposto alle numerose domande degli studenti, contribuendo a creare un dialogo vivo e costruttivo. Molti ragazzi hanno manifestato interesse per le possibilità di crescita professionale, l’internazionalizzazione dei percorsi e il ruolo strategico che le professioni sanitarie svolgono nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di collaborazione tra scuola e mondo delle professioni sanitarie, volto a rafforzare l’orientamento scolastico e a valorizzare il ruolo dei professionisti sanitari nel contesto della salute pubblica. La giornata si è conclusa con l’auspicio, condiviso da docenti e organizzatori, di ripetere e ampliare queste iniziative, fondamentali per avvicinare i giovani a scelte consapevoli e coerenti con le proprie aspirazioni.

