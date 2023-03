Allarme nel primo pomeriggio di oggi per la presenza di un corpo ai piedi della scogliera di Cala Fighera, a Cagliari. Stando alle prime informazioni, si potrebbe trattare di una donna.

La segnalazione al 112, numero unico di emergenza, è arrivata da un escursionista che lo ha notato dall’alto del costone: non dava segni di vita.

Ancora non si hanno ulteriori dettagli: la zona è impervia e difficile da raggiungere via terra. Sono al lavoro, via mare, i vigili del fuoco e gli uomini della Guardia costiera.

AGGIORNAMENTO: MORTA UNA DONNA DI 39 ANNI

