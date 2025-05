Stava procedendo contromano ad alta velocità sull'Asse mediano a Cagliari, di notte, con altissimo rischio di incidenti gravi. Per chilometri ha schivato i veicoli incrociati nel suo tragitto, che percorrevano la strada nella direzione corretta, finché una pattuglia della Polizia Stradale è riuscito a fermarlo dopo un lungo inseguimento. Sottoposto ad alcooltest, l’autore della folle condotta è risultato positivo al controllo, con un tasso alcolemico di oltre tre volte il limite di legge, ed è stato denunciato con ritiro immediato della patente e sequestro del veicolo.

Si tratta dell'episodio principale fra quelli dell'attività di vigilanza della Polizia Stradale, tra Cagliari e il resto del Sud Sardegna, per il periodo di Pasqua e delle festività di fine aprile e inizio maggio. Sono stati sottoposti a controllo 539 veicoli e 773 persone, con ben 341 illeciti e 40 patenti ritirate, per un totale di 906 punti decurtati.

Fra gli altri interventi, spiccano il ritiro di 40 carte di circolazione e il sequestro di 24 veicoli, con 28 verbali per mancanza di assicurazione e 63 per mancata revisione. Numerosi servizi di pattugliamento sono stati dedicati al contrasto delle violazioni per eccesso di velocità, che hanno portato a ulteriori 52 multe. In aggiunta, 2 denunce per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e 16 per guida in stato di ebbrezza.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata