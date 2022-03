Era alla guida di un’auto con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito. Per questo i carabinieri del Radiomobile di Cagliari hanno denunciato un 33enne di Selargius.

L’uomo è stato fermato a un posto di controllo allestito in viale Elmas alle 2 di notte. Era al volante di una Mini Cooper ed è stato sottoposto ad esame etilometrico, il quale ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,65 grammi per litro al primo accertamento e 1,67 al secondo. La patente gli verrà ritirata in quanto il 36enne non ne era in possesso nel momento della verifica, avendola dimenticata a casa. La macchina è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

(Unioneonline/s.s.)

