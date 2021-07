Resistenza, violenza e oltraggio. Sono le accuse di cui dovranno rispondere due uomini – di 51 e 42 anni – che ieri a Cagliari si sono resi protagonisti di una violenta lite, terminata anche con offese e tentativi di opporsi all’intervento degli agenti della Squadra Volante della Polizia.

Gli uomini della Questura sono stati chiamati a intervenire in via Col del Rosso angolo Via San Michele, dove era stata segnalata la presenza dei due uomini, visibilmente ubriachi e con evidenti ferite riportate nel corso di un alterco.

Di fronte ai poliziotti, i due, anziché calmarsi e collaborare, anche a causa dell’effetto dell’alcol e forse di sostanze stupefacenti, hanno iniziato a inveire, rifiutandosi di fornire generalità e di raccontare cosa era accaduto.

La situazione si è ulteriormente aggravata quando sul posto è arrivato un altro uomo, che – furibondo – ha spiegato che la lite con i due era nata dopo che gli stessi gli avevano rotto una persiana e una zanzariera della finestra. E che gli stessi, dopo una prima, accesa discussione, si erano allontanati, continuando a litigare tra di loro, fino all'arrivo dei poliziotti.

Questi ultimi, con non poca fatica, sono poi riusciti a fermare i due esagitati, conducendoli in Questura per accertamenti.

Ma anche negli uffici della Polizia i due hanno continuato a opporre resistenza e a scagliarsi contro gli agenti. Alla fine sono dunque stati arrestati con le accuse di cui sopra e sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata