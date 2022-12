Giornata e nottata movimentate ieri a Cagliari: tre uomini sono stati denunciati dagli agenti della Polizia Locale perché ubriachi alla guida di scooter e auto e protagonisti di incidenti per fortuna autonomi e senza il coinvolgimento di altre persone.

In via dei Giudicati un 47enne è caduto rovinosamente a terra: gli agenti hanno effettuato l'alcoltest che ha fatto emergere valori superiori di oltre tre volte il limite consentito dalla legge. Non solo. Il 47enne ha reagito ed è stato fermato a fatica. Alla fine è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Gli è stata ritirata la patente e sequestrato lo scooter.

A Pirri invece il conducente di un auto, un 34enne cagliaritano, è finito contro due vetture parcheggiate, danneggiandole. Anche in questo caso il test ha confermato un tasso alcolemico di quasi tre volte il limite consentito. L'uomo è stato denunciato dagli agenti della Municipale.

Il terzo incidente di notte all'ingresso della città davanti al mercato ittico. Un 37enne di Serrenti ha urtato con la sua auto la facciata della struttura. Anche lui era ubriaco con un tasso superiore di oltre tre volte il limite rispetto ai limiti di legge.

