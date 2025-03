Sono state le maschere tradizionali le protagoniste della seconda affollatissima sfilata del Carnevale Cagliaritano 2025, con raduno e partenza dalla terrazza del Bastione di Saint Remy. C'erano tutte, da su maccu a su tiaulu, senza dimenticare s’arregatteri, sa gattu, su palliazzu e su piccioccu de crobi.

In attesa di Cancioffali (il rogo è in programma per martedì alle 21 in via Santa Margherita) e dopo il successo della sfilata di Giovedì Grasso, le maschere hanno concesso il bis sotto l’egida dell’associazione Sa Ratantira Casteddaia di Roberto e Omar Lecca, insieme ai gruppi organizzati Asc Marina, Villaggio Pescatori, Tuvumannu e Viking.

La festa (foto Paolo Loche)

Il ritmo coinvolgente dei tamburi ha fatto vibrare le strade da Castello a Stampace passando per Villanova, con migliaia di spettatori entusiasti ai lati della strada lungo tutto il percorso. Colori, musica e spensieratezza per scacciare via, seppur solo per qualche ora, la negatività che aleggia nel mondo.

