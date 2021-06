"Le rampe sono ormai quasi pronte, mentre il ponte in acciaio è in fase di costruzione in officina. Ad Agosto dovrebbero iniziare i lavori per il suo posizionamento, e con ogni probabilità a fine autunno sarà pronto per il collaudo e l'inaugurazione". Così il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, in merito all'avanzamento dei lavori del ponte ciclopedonale che permetterà di collegare Su Siccu con il quartiere Sant'Elia.

Ieri c'è stata l'ispezione al parco del Padiglione Nervi da parte della Commissione Innovazione e Politiche del Mare del Comune e il primo cittadino si dice fiducioso sulla celerità dei lavori.

"Sono anni che Cagliari aspetta quest'opera - chiarisce Truzzu - Ancora un po' di pazienza e finalmente potremo raggiungere in un attimo, a piedi o in bicicletta, Sant'Elia da Su Siccu. E come promesso, avvicinare sempre di più il quartiere alla città e la città al mare".

