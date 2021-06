Ancora un incidente con fuga a Cagliari. Stamattina, in via Dante, un uomo a bordo di uno scooter ha investito una persona che attraversava la strada sulle strisce pedonali per poi scappare senza verificare le condizioni del ferito.

Sul posto i soccorritori del 118 che si sono occupati dell’uomo travolto: è stato accompagnato in ospedale e le sue condizioni non sembrano gravi.

Gli agenti della Polizia locale si sono occupati dei rilievi e sono sulle tracce dell’investitore. All’incidente hanno assistito diversi testimoni che hanno fornito elementi utili alla Municipale.

