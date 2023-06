Sarà la comunicazione digitale, insieme con il marketing, a fare da protagonista all’evento “Digital Island”, in programma per il 29 giugno al Teatro Doglio di Cagliari, dove esperti del settori racconteranno strategie di contenuti e storie di successo sul campo.

Come quella di Lego, la celebre azienda che coi suoi mattoncini colorati ha rivoluzionato l’intrattenimento, che sarà illustrata da Valentina Viel, con un’attenzione particolare al live shopping e al co-marketing. Non l’unico brand a raccontarsi: ci sarà spazio pure per altri virtuosi Kasanova e Folletto.

All’interno della giornata, gratuita e aperta a chiunque tramite registrazione, anche un focus sull’intelligenza artificiale e le sue potenzialità: il manager di Google Luca Senatore suggerirà le possibilità di crescita e acquisizione clienti per le aziende italiane, e Silvia Cocciolillo mostrerà al pubblico Google AI, il modello utilizzato anche per piattaforme e prodotti come Google Ads.

All’evento, organizzato da Tinexta Group, presente anche Queryo con Roberto Pala e Gino Utzeri: saranno loro ad aprire una finestra sulla rivoluzione dell’automazione intelligente nel campo del marketing digitale.

