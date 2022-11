A Cagliari tornano i mercatini di Natale: dal primo dicembre tra il Corso Vittorio Emanuele e piazza Yenne saranno installate 40 casette in legno, mentre è già in corso l’installazione delle luminarie nelle storiche strade dello shopping.

«Sarà una festa diverso rispetto a quella degli ultimi anni», ha detto l’assessore comunale alle Attività produttive, Alessandro Sorgia, «Con la riduzione delle misure restrittive, che hanno caratterizzato il periodo più duro della pandemia, prevediamo una forte partecipazione di famiglie e turisti che avranno modo di apprezzare artigianato di qualità, prodotti gastronomici di eccellenza, prodotti di commercio, bevande e hobbisti».

Gli operai sono al lavoro per il montaggio delle luci della festa. Una decisione, nonostante la crisi, «motivata dall'idea forte di non lasciare soli i commercianti e rendere più viva e intensa quell'aria natalizie che spinge le persone a uscire di casa e passeggiare in centro, ammirando e acquistando prodotti locali di qualità», ha spiegato Sorgia. L’intervento costerà circa 200mila euro.

I commercianti credono nell’iniziativa: «In una settimana», ha spiegato Emanuele Frongia in rappresentanza dei Centro Commerciale Naturale Corso Vittorio Emanuele, organizzatore della manifestazione, «le prenotazioni delle casette sono andate in sold out, a sottolineare l'interesse di artigiani e commercianti per l’iniziativa».

Nel corso Vittorio Emanuele si inizierà l'1dicembre per chiudere il 29 gennaio, mentre nella piazza Yenne si arriverà al 7 gennaio, per poi lasciare spazio ad altre iniziative programmate.

In piazza Yenne sarà posizionato anche un piccolo patio di legno dove artigiani e produttori daranno dimostrazioni della propria arte, producendo dal vivo le loro creazioni. Sempre nella piazza ci sarà un pianoforte a coda che sarà lasciato a disposizione di chiunque avrà piacere di suonarlo.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata