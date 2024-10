Un tentativo azzardato di manovra, o forse poca conoscenza della zona. Disavventura per il conducente di un tir che, ieri mattina, è rimasto incastrato nella porta di S'Avanzada a Castello. Proveniente dalla rotonda dei Giardini pubblici, ha regolarmente svoltato alla curva di via Ubaldo Badas dopo il semaforo per entrare nel quartiere e raggiungere piazza Arsenale, ma una volta all'interno della porta (lunga alcuni metri) il camion non riusciva più a muoversi.

Inevitabili i disagi per la circolazione, con il traffico paralizzato per circa mezz'ora (in entrambe le direzioni, con chi proveniva da piazza Indipendenza obbligato a svoltare direzione viale Buon Cammino e viceversa). Era stata anche allertata la Polizia municipale, ma dopo alcuni tentativi l'autista è riuscito a sbloccare il tir e liberare la zona in maniera autonoma.

Probabile che non fosse cagliaritano o comunque abituato a passare per Castello, o che si sia affidato a Google Maps.

© Riproduzione riservata