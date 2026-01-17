Paura in pieno centro cittadino, nella centralissima via Roma, dove i carabinieri sono intervenuti per una violenta aggressione sotto gli occhi di numerosi passanti.

L’allarme è scattato proprio grazie alle segnalazioni di alcune persone che hanno assistito alla scena e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Giunti sul posto, i militari hanno bloccato e arrestato un 29enne originario della Guyana Francese, di fatto senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe tentato di sottrarre alcuni effetti personali a un 38enne cittadino marocchino.

Di fronte alla reazione della vittima, l’aggressore avrebbe improvvisamente afferrato una bottiglia di vetro, rompendola e colpendo l’uomo al polso.

La vittima ha riportato fortunatamente solo lievi escoriazioni ed è stata medicata senza necessità di ulteriori cure.

Al termine degli accertamenti, il 29enne è stato nel carcere di Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

