I condomini si sono insospettiti per la presenza di quell’uomo nel palazzo e non hanno esitato ad avvisare la polizia, che in questi giorni – in occasione delle festività – ha tra l’altro potenziato i controlli sul territorio per la prevenzione dei reati.

Nel condominio di piazza Giovanni XXIII, a Cagliari, sono quindi arrivati gli agenti della Squadra Volante che hanno arrestato un 59enne sorpreso mentre tentava di rubare in un appartamento. I poliziotti lo hanno bloccato nella fuga attraverso le scale senza aver avuto il tempo di portare con sé la refurtiva. Alla porta d’ingresso di una delle abitazioni sono stati rilevati segni d’effrazione e le stanze erano a soqquadro. Ritrovati inoltre due scalpelli a taglio, un lungo cacciavite e dei guanti utilizzati per evitare di lasciare impronte.

Il 59enne, con alle spalle una lunga lista di precedenti per furti in abitazione e rapina, è stato accompagnato in Questura, e oggi verrà sottoposto a udienza di convalida.

(Unioneonline/s.s.)

