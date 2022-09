Una settimana fa è stato sanzionato e mandato via da via Gherado delle Notti, a Cagliari, dagli agenti della Polizia Locale. Omar Sanna ha ammesso di non avere la concessione del suolo pubblico ma ha spiegato che senza licenza avrebbe dovuto commettere qualche fesseria. Così ha piazzato il furgone-paninoteca in viale Monastir: oggi pomeriggio nuovo blitz della Municipale, insieme ai carabinieri. Nuova sanzione ma questa volta il mezzo gli è stato sequestrato.

Sono stati momenti di tensione nella strada all'altezza dello svincolo per Mulinu Becciu. Le pattuglie hanno raggiunto il furgone e il quarantenne ha protestato, chiedendo di poter lavorare. La trattativa non è stata semplice, ma alla fine Sanna è stato invitato ad allontanarsi per consentire il fermo del furgone. Inevitabile anche la sanzione.

“Così mi costringono a fare nuovamente fesserie”, aveva detto il quarantenne dopo il blitz della scorsa settimana e il verbale da cinquemila euro. Fino a due mesi fa era in carcere: “Ho scontato e pagato per i miei errori. Ho chiesto una concessione per riaprire la mia paninoteca ambulante ma mi è stato risposto di no. Ho cercato un lavoro ma non c’è nulla. Non avevo alternative, così ho deciso di aprire comunque la mia attività offrendo un servizio al mio quartiere, Mulinu Becciu, in una zona dove c’è poco e niente. Cosa ho ottenuto? Un blitz della Municipale e una sanzione”.

Per continuare a lavorare, l'ambulante si è spostato in viale Monastir. Oggi la nuova operazione con il sequestro della paninoteca.

