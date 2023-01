Per un tamponamento, con feriti lievi per fortuna, il traffico sulla strada statale 131 dir, a Cagliari, in direzione Sestu sta subendo forti rallentamenti.

Si è formata una lunga fila d'auto fin quasi alla fine dell'asse mediano.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale di Cagliari e i mezzi di soccorso.

Le conseguenze per le persone a bordo delle auto coinvolte nell'incidente (quattro veicoli) non sono gravi.

