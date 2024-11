Ladri in azione nel tardo pomeriggio di ieri in via Mameli, a Cagliari: una coppia di giovani ha svaligiato Emerald, una rivendita di prodotti tipici sardi che tratta anche il tartufo di Laconi, paese di origine delle titolari, le sorelle Federica e Veronica Carta.

Ed è una delle due, Federica, a raccontare quanto documentato anche da un video registrato dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza.

Erano da poco passate le 19. Nelle immagini si vede un ragazzo che prende a calci una finestra laterale mentre la complice fa da palo, in via Maddalena. «Ha provato a forzare l’accesso per circa mezz’ora», racconta la negoziante. Poi riesce a entrare: un salto, mentre si porta il bavero della giacca sul volto, ed è subito alla cassa: «Ha portato via tutto quello che c’era: una somma non di poco conto», racconta Carta.

All’interno l’azione è stata fulminea. Ma l’obiettivo ha ripreso il viso del giovane. Tutto il materiale sarà consegnato alle forze dell’ordine.

«Noi siamo qui da due anni circa», spiega l’imprenditrice, «e purtroppo non è la prima volta che si verificano episodi di questi tipo, come danneggiamenti e tentati furti: questo è il primo riuscito. Siamo vicine a piazza del Carmine, in un punto che non è per nulla illuminato», lamenta, «eppure siamo in pieno centro nel capoluogo della Sardegna: è scandaloso».

Enrico Fresu

© Riproduzione riservata