È salito a bordo del bus della linea 30 del Ctm senza biglietto, né mascherina (obbligatoria). L’autista gli ha chiesto di rispettare le regole, ma lui si è rifiutato.

Sono dovuti intervenire i carabinieri, ieri mattina in via Dante a Cagliari, per far tornare a più miti consigli un nigeriano di 36 anni, residente in via Riva di Ponente.

Lo straniero ha rifiutato di fornire le proprie generalità anche ai militari, che le hanno scoperte solo facendo ricorso al foto-segnalamento e alle impronte digitali.

Per il nigeriano è scattata la denuncia in Procura per il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

