Un uomo di 26 anni arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale.

L’abuso sarebbe avvenuto a bordo di una nave da crociera attraccata nel porto di Cagliari.

Gli agenti della Polizia di Frontiera Marittima sono intervenuti su segnalazione del Comandante della nave, che ha raccolto per primo la denuncia della vittima.

Quest’ultima è stata accompagnata in ospedale per le cure mediche e il sostegno psicologico, come previsto dalla cosiddetta “Agenda Rosa”.

Le indagini, compiute anche con l’intervento degli Specialisti della polizia Scientifica, hanno consentito di raccogliere gravi indizi a carico del presunto responsabile, nei confronti del quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

