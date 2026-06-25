ha visto i carabinieri e ha provato a scappare, ma è stato arrestato: con sé aveva 10 grammi di hashish.

Le manette ieri sono scattate ai polsi di un ventottenne algerino, residente nel centro di prima accoglienza di Monastir. I suoi guai sono iniziati quanto i militari sono arrivati in piazza del Carmine per un servizio di controllo nella zona rossa.

La loro attenzione dei militari è stata attirata dall'atteggiamento guardingo del giovane, che ha provato subito ad allontanarsi nelle strade limitrofe. Mentre scappava l’uomo si è disfatto di un piccolo involucro lanciandolo a terra, gesto che non è sfuggito agli occhi dei carabinieri. Il pacchetto è stato immediatamente recuperato ed è risultato contenere circa dieci grammi di hashish.

Il ventottenne è stato subito bloccato e sottoposto a una più approfondita perquisizione personale. L'accertamento ha permesso di rinvenire nelle sue tasche la somma di circa 40 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta il probabile provento dell'attività di spaccio.

(Unioneonline)

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