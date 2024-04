Un 32enne e la sua compagna di 30 anni sono stati arrestati dalla polizia a Cagliari per spaccio di droga.

Nella giornata di ieri, il gruppo Falchi della Squadra Mobile si è appostato vicino a un’abitazione del quartiere Cep dove si riteneva si svolgesse l’attività illegale. Quando gli agenti sono intervenuti, hanno fermato un uomo che tentava di disfarsi di un involucro contenente stupefacenti. Poco distante è stata bloccata anche la donna che, allarmata per la presenza dei poliziotti, cercava di liberarsi di altre dosi di cocaina ed eroina.

La droga recuperata, complessivamente 21 grammi circa di eroina, cocaina e speedball, era pronta per essere messa in commercio.

Nella casa della coppia è stata svolta inoltre una perquisizione. Ed è stata accertata la presenza di un complesso sistema di videosorveglianza grazie al quale veniva monitorato il perimetro esterno dell’appartamento, così da eludere i controlli di polizia. All’interno dell’abitazione sono stati ritrovati materiale per pesare e confezionare la droga, e 2.200 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

La coppia è stata messa ai domiciliari. L’arresto, dopo l’udienza per direttissima, è stato convalidato. Per il 32enne sono stati accolti i termini a difesa, per la compagna è stato disposto l’obbligo di firma.

