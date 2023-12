Il continuo viavai di clienti dalla loro abitazione non era passato inosservato. A Cagliari la Polizia ha arrestato una coppia – 49 anni lui, 46 lei – in flagranza di reato, che spacciava in casa.

Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto controllo la situazione e i due erano già stati arrestati (per lo stesso motivo) all’inizio dello scorso novembre. L’uomo infatti si trovava agli arresti domiciliari.

Durante la perquisizione del 18 dicembre, gli agenti hanno trovato 100 grammi di hashish e un bilancino elettronico di precisione. Il gip, nell’udienza di convalida che si è svolta ieri mattina, ha convalidato gli arresti domiciliari per l’uomo e la misura di obbligo di firma per la donna.

