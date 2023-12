Era riuscito a sollevare la serranda e a forare la vetrata di una pizzeria, in via dei Mille. Da quel buco voleva portare via il registratore di cassa, ma in quel momento è stato sorpreso dalla Polizia di Stato.

Erano le 2.30 circa quando la Volante è stata allertata da una chiamata al 112: alla vista dei poliziotti l’uomo, 38 anni di origine senegalese, ha provato a fuggire, ma è stato fermato dagli agenti in via Roma. Ma mentre era in corso l’inseguimento, un complice stava provando a “completare l’opera”, grazie a un modem abbandonato dal primo scassinatore.

Notato da un poliziotto, si è dato alla fuga (sbarazzandosi della refurtiva), riuscendo a far perdere le sue tracce attraversando il cantiere di via Roma. Davanti alla pizzeria sono state poi trovate e sequestrate le attrezzature utilizzate per la “spaccata”.

L’uomo arrestato dovrà rispondere del reato di furto aggravato in concorso.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata