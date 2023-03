Nuovo blitz della Polizia Locale di Cagliari per verificare le licenze e le concessioni dei furgoni-paninoteche presenti in città.

Stamattina gli agenti si sono presentati in piazza dei Centomila, tra viale Diaz e viale Colombo, per controllare la friggitoria “4 polpi”, punto di ristoro nei parcheggi sotto la scalinata di Bonaria. Il mezzo, con sedie, tavolini e ombrelloni, è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Secondo le accuse sono stati violati gli articoli 15, 17 e 18 della legge regionale 5 del 2006: il titolare non aveva la concessione per l’utilizzo del suolo pubblico. È scattata anche la sanzione.

«Così ci stanno affossando», racconta Gigi Spina. «Come categoria stiamo chiedendo di poter lavorare. Ci mettano in regola approvando un nuovo regolamento che disciplini il settore. Invece niente. Scattano i controlli, ti sanzionano e ti fanno chiudere. Lasciando in mezzo a una strada tante famiglie. Sarò costretto a lasciare l'Italia».

Il furgone-friggitoria di piazza dei Centomila era un punto di ritrovo da anni e aveva una concessione, rilasciata dalla Regione, scaduta: «Ho chiesto di poterla rinnovare. Mi hanno sempre chiuso la porta in faccia, senza motivo».

Prima di Spina era toccato al furgone paninoteca di Mulinu Becciu, poi a quello di piazza Madre Teresa di Calcutta e poi a quello di viale Cimitero davanti ai campi dell'Ossigeno. Provvedimenti assunti nell’ambito dei controlli a tappeto annunciati dal comandante della polizia locale, Guido Calzia.

La tensione sul regolamento delle concessioni è arrivato anche in Consiglio comunale e in Municipio con una manifestazione da parte degli ambulanti.

© Riproduzione riservata